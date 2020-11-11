"الأولى عربيًا".. الإمارات داخل تصنيف أفضل دول العالم في مواجهة أزمة كورونا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
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الإمارات تعد من بين أفضل الدول في مواجهة جائحة كورونا حيث احتلت المركز الأول عربيا و18 عالميا في كفاءة وفاعلية العلاج خلال الجائحة. 

 

 

وبدأت الإمارات مرحلة التعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد التفوق عالميا ،حيث بدأ العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية .

 

 

 

 

 

 

 

وتعد الإمارات من بين أفضل الدول في مواجهة جائحة فيروس كوفيد-19 حيث احتلت المركز الأول عربيا و18 عالميا في كفاءة وفاعلية العلاج خلال الجائحة وفقا لاحد مراكز الابحاث البريطانية.

 

 

 

 

 

وأبدت الإمارات منذ بداية الأزمة استعدادها الكامل لمواجهة الجائحة وكرست إمكانياتها كافة وخصصتها لتقليل الخسائر البشرية بالدرجة الأولى، مما يؤكد للعالم أجمع أن دولة التسامح والإنسانية لا تمنح الأمل فقط لمواطنيها ومقيمها بل امتدت أياديها البيضاء لتكتسح العالم في ظروف قاسية وقاهرة تمر بها أعتى اقتصاديات القوى العظمى .

 

 

 

 

 

وأظهرت القطاعات الحكومية المختلفة جاهزية عالية مكنتها من مواصلة عملها بفاعلية حيث كانت المرونة في مقدمة الإجراءات التي تم اتخذها ودعم القطاعات المتخصصة، فقد تم تفعيل منظومة التعليم الافتراضي لحوالي مليون و200 ألف طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات.

 

 

 

 

 

وتم تفعيل قطاع العمل من خلال تطبيق نظام العمل عن بعد في معظم الجهات الحكومية، كما أتاحت أغلب الجهات الحكومية للمواطنين والمقيمين إنهاء معاملاتهم الرسمية كافة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية.

 

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