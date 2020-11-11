"المعلمين" تقرر قبول عضويات مؤقتة لخريجى كليات التربية

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
ريم محمود
Advertisements
قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية خلال أجتماعها المنعقد اليوم برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الموافقة على قبول عضويات مؤقتة لخريجى كليات التربية تجدد سنويا، وذلك لحين التعيين بإحدى وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم وذلك إيمانا منها بمسئوليتها نحو أبنائها الخريجين.

وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أنه سوف يتم تفعيل العضوية بداية من العام المقبل، حتى يستطيع العضو التمتع بالخدمات التى تقدمها النقابة، من نوادى ومصايف وخدمات طبية خلال مدة الاشتراك التى تنتهى فى شهر ديسمبر من نفس العام.

ووجه نقيب المعلمين بمتابعة صرف المعاشات للورثة، مشددا على أهمية صرف الأمانات للحالات التى استوفت أوراقها.

أخبار تهمك

بعد التعاقد مع أروابارينا.. بيراميدز يكشف عن الجهاز الفني الجديد

منذ أقل من ساعتين

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 16 ساعة

صراع ثلاثي على فخر الدين بن يوسف

منذ ساعتين

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

منذ 35 دقيقة

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تفاصيل عقد مدرب بيراميدز الجديد

منذ أقل من ساعتين

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات نارية تنتظر نادي ZED بدوري القسم الثاني

منذ 17 دقيقة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

05:15 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض