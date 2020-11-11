"المعلمين" تقرر قبول عضويات مؤقتة لخريجى كليات التربية

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قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية خلال أجتماعها المنعقد اليوم برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الموافقة على قبول عضويات مؤقتة لخريجى كليات التربية تجدد سنويا، وذلك لحين التعيين بإحدى وظائف التدريس بوزارة التربية والتعليم وذلك إيمانا منها بمسئوليتها نحو أبنائها الخريجين.



وأكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب أنه سوف يتم تفعيل العضوية بداية من العام المقبل، حتى يستطيع العضو التمتع بالخدمات التى تقدمها النقابة، من نوادى ومصايف وخدمات طبية خلال مدة الاشتراك التى تنتهى فى شهر ديسمبر من نفس العام.



ووجه نقيب المعلمين بمتابعة صرف المعاشات للورثة، مشددا على أهمية صرف الأمانات للحالات التى استوفت أوراقها.