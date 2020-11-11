إنتر ميلان يخطط لتوجيه ضربة قوية إلى برشلونة وريال مدريد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي يسعى لتجديد عقد نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يحظى باهتمام ريال مدريد بالإضافة إلى برشلونة.


وأشارت صحيفة توتو سبورت الإيطالية إلى أن لاوتارو مارتينيز البالغ من العمر 22 عامًا ارتبط بالانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها تفشي وباء فيروس كورونا أفسدت الصفقة.


وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي النيراتزوري يستعدون للتحرك نحو تجديد عقد لاوتارو مارتينيز في الأيام القليلة المقبلة.


وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان يرغب في زيادة راتب النجم الأرجنتيني إلى 5 ملايين يورو سنويًا في العقد الجديد من أجل إقناعه بالبقاء في ميلان.


وألمحت الصحيفة الإيطالية أن إنتر ميلان يعاني من مشاكل مالية لا حصر لها وبالتالي فإن تجديد عقد لاوتارو ومن ثم بيعه في الصيف المقبل برقم كبير قد يكون الحل الأمثل لإنقاذ النادي من أزمته الإقتصادية الحالية.

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