الجمعة.. أحمد فلوكس يفتح خزينة أسراره لعمرو الليثي و يكشف عن السحر الذي تعرض له

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في حلقة خاصة يحل الفنان أحمد فلوكس، ضيفًا على الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه"واحد من الناس"، والمذاع قناة "الحياة" في العاشرة مساء ويذاع علي جزئين الجمعة والسبت.



و يفتح فلوكس خزينة الاسرار والكواليس وأسرار خاصة تذاع لاول مرة عن عودته لزوجته بعد انفصال ١٢ سنة.



كما يتحدث فلوكس بالتفاصيل عن واقعة فرد الأمن ومين المتسبب، ويكشف عن زيجاته السابقة، وكيف قامت احدى زوجاته بالسحر له وكيفية تغلبه عليه، كما يتحدث عن علاقته بوالده واخواته.، كما سيكشف عن اخر اخبار الفنية الجديدة.



يذاع برنامج واحد من الناس الجمعة والسبت الساعة ١٠ مساء ًعلي شاسة الحياة