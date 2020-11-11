تعرف على ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:30 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تعود بطولة الدوري الإسباني للحياة مرة أخرى، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الجارية حالياً.

ومن المقرر أن تُستأنف البطولة يوم السبت المقبل 21 نوفمبر، من الجولة العاشرة من عمر البطولة.

ويتصدر ريال سوسيداد جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، يليه فياريال برصيد 18 نقطة، ثم أتليتيكو مدريد برصيد 17 نقطة.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد برشلونة في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وعلى صعيد صراع الهدافين، يتصدر القائمة ميكيل أويارزابال مهاجم ريال سوسيداد برصيد 6 أهداف، يليه نجمي أتليتيكو مدريد، جواو فيليكس ولويس سواريز، برصيد 5 أهداف لكل منهما.

وفيما يلي، قائمة هدافي الليجا، بعد انقضاء 9 جولات من عمر المسابقة.

1- ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد) - 6 أهداف.
2- جواو فيليكس (أتليتيكو مدريد) - 5 أهداف.
3- لويس سواريز (أتليتيكو مدريد) - 5 أهداف.
4- باكو ألكاثير (فياريال) - 4 أهداف.
5- جيرارد مورينو (فياريال) - 4 أهداف.
6- أنسو فاتي (برشلونة) - 4 أهداف.
7- كارلوس سولير (فالنسيا) - 4 أهداف.
8- كريم بنزيما (ريال مدريد) - 4 أهداف.
9- ياجو أسباس (سيلتا فيجو) - 4 أهداف.
10- بورتو (ريال سوسيداد) - 4 أهداف.

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