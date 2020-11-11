غدا.. حلقة أفضل لاعب في الموسم التاسع من "العباقرة" على القاهرة والناس

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 06:49 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تقدم القاهرة والناس غدا الخميس، حلقة خاصة واستثنائية من الموسم التاسع من برنامج "العباقرة" والذى يقدمه الروائى والإعلامى عصام يوسف، وهى حلقة "أفضل لاعب" للموسم التاسع، وذلك فى 6 مساء، حيث يتنافس 8 لاعبين من الفرق المشاركة على اللقب.

من ناحية أخرى يستضيف البرنامج السبت المقبل، نجوم أبطال مصر الرياضيين فى السادسة 6 مساء، في حلقة عنوان "أبطال من ذهب"، حيث يحل ضيوف على البرنامج كل من هداية ملاك، بطلة مصر في التايكوندو، وعلاء أبو القاسم، بطل مصر في سلاح الشيش، والعملاق المصرى إيهاب عبد الرحمن، بطل مصر في رمى الرمح.

يذكر أن منافسات الموسم التاسع من برنامج "العباقرة" تستمر كل أسبوع، كذلك بدأت إدارة القناة فى الاستعداد للموسم العاشر من البرنامج، وأيضا العديد من المواسم الأخرى لعائلة "العباقرة"، وهى العباقرة جامعات والعباقرة عائلات والعباقرة أصحاب.


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