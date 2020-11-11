بعد ضم 4 صفقات نارية.. تعرف على تشكيل بيراميدز المُرعب

نجح نادي بيراميدز في التعاقد مع 4 صفقات نارية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، والذي يشهد منافسة الفريق في بطولات الدوري وكأس مصر والكونفيدرالية.





وتعاقد نادي بيراميدز مع رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي بعقد مدته 5 سنوات بعد انتهاء إعارة اللاعب للنادي الأهلي بالموسم المنقضي، كما تعاقد مع ثنائي الأهلي شريف إكرامي حارس مرمي الفريق، وأحمد فتحي الظهير الأيمن لمنتخب مصر لتدعيم الفريق بالموسم المقبل.





وأعلن نادي بيراميدز اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المهاجم الفلسطيني محمود وادي نجم المصري البورسعيدي لمدة 4 مواسم، بداية من الموسم المقبل وحتي صيف عام 2023.





التدعيمات الجديدة في صفوف فريق بيراميدز تزيد من قوة الفريق السماوي خلال منافسات الموسم الجديد، خاصة وأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين الذين شاركوا معه في الموسم الماضي وتألقوا بشكل لافت للأنظار سواء في بطولة الدوري الممتاز أو الكونفيدرالية التي حصل الفريق على وصافتها بعد الخسارة في النهائي أمام نهضة بركان.





ومن المتوقع أن يكون تشكيل بيراميدز في الموسم المقبل وبعد الصفقات الجديدة كالتالي:-





حراسة المرمي: شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد أيمن منصور – محمد حمدي





خط الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – رمضان صبحي – تراوري





خط الهجوم: محمود وادي





الجدير بالذكر أن نادي بيراميدز أعلن اليوم الأربعاء، تعاقده رسميا مع المدرب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا لتولي القيادة الفنية للفريق السماوي لمدة موسمين، خلفا للمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش والذي رحل عن تدريب الفريق بعد خسارته لقب بطولة الكونفيدرالية أمام نهضة بركان.