مواجهات نارية تنتظر قنا بالقسم الثاني.. تعرف على مشواره بمجموعة الصعيد

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اسفرت قرعة دوري القسم الثاني عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي العائد للمجموعة بعد غياب دام لثلاث مواسم أولى مواجهاته بمجموعة الصعيد أمام المنيا على أن يختتم مواجهات الدور الأول بلقاء كيما أسوان .

وجاء ذلك خلال قرعة مباريات القسم الثاني والتي اقيمت مساء اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي حددت بداية منافسات الدوري يوم 25 من شهر نوفمبر الحالي.

وجاءت مباريات قنا بالدور الأول كالتالي:

الجولة الأولى : المنيا × قنا

الجولة الثانية: قنا × بترول أسيوط

الجولة الثالثة: أسمنت أسيوط × قنا

الجولة الرابعة: قنا × سوهاج

الجولة الخامسة: طهطا × قنا

الجولة السادسة: تليفونات بني سويف × قنا

الجولة السابعة: بني سويف × قنا

الجولة الثامنة: قنا × الألومنيوم

الجولة التاسعة: الفيوم × قنا

الجولة العاشرة: قنا × الشرقية للدخان

الجولة الحادية عشر: الإعلاميين × قنا

الجولة الثانية عشر: مركز شباب سمسطا × قنا

الجولة الثالثة عشر: ديروط × قنا

الجولة الرابعة عشر: شبان قنا × قنا

الجولة الخامسة عشر: قنا × كيما أسوان

ويذكر أن قنا صعد عن المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث والتي تشرف عليها منطقة سوهاج لكرة القدم، وصعد النادي القنائي للقسم الثاني بعد غياب دام لثلاث مواسم

