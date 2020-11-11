ننشر جدول مباريات الفيوم بالقسم الثانى
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:26 م
رأفت أمين
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيوم استعداداته لخوض منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني للموسم المقبل 2020-2021.
وأقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدوري الجديد، بمشاركة 48 فريقاً، موزعين على ثلاث مجموعات، تتضمن كل واحدة 16 فريقاً، يتأهل أول كل مجوعة للقسم الأول، ويهبط 4 أندية من كل مجموعة للدرجة الثالثة.
الجولة الأولى : الالومنيوم × الفيوم
الجولة الثانية : الفيوم× الدخان
الجولة الثالثة : شباب سمططا× الفيوم
الجولة الرابعة : الفيوم × شبان قنا
الجولة الخامسة : المنيا × الفيوم
الجولة السادسة : الفيوم× أسمنت أسيوط
الجولة السابعة : طهطا × الفيوم
الجولة الثامنة : الفيوم× بني سويف
الجولة التاسعة : الفيوم× قنا
الجولة العاشرة : الاعلاميين× الفيوم
الجولة الحادية عشر : الفيوم × ديروط
الجولة الثانية عشر :كيما أسوان × الفيوم
الجولة الثالثة عشر : الفيوم×البترول
الجولة الرابعة عشر : سوهاج× الفيوم
الجولة الخامسة عشر : الفيوم × التليفونات
مباريات الفيوم بالدور الأول
الجولة الأولى : الالومنيوم × الفيوم
الجولة الثانية : الفيوم× الدخان
الجولة الثالثة : شباب سمططا× الفيوم
الجولة الرابعة : الفيوم × شبان قنا
الجولة الخامسة : المنيا × الفيوم
الجولة السادسة : الفيوم× أسمنت أسيوط
الجولة السابعة : طهطا × الفيوم
الجولة الثامنة : الفيوم× بني سويف
الجولة التاسعة : الفيوم× قنا
الجولة العاشرة : الاعلاميين× الفيوم
الجولة الحادية عشر : الفيوم × ديروط
الجولة الثانية عشر :كيما أسوان × الفيوم
الجولة الثالثة عشر : الفيوم×البترول
الجولة الرابعة عشر : سوهاج× الفيوم
الجولة الخامسة عشر : الفيوم × التليفونات