ننشر جدول مباريات الفيوم بالقسم الثانى





مباريات الفيوم بالدور الأول



الجولة الأولى : الالومنيوم × الفيوم

الجولة الثانية : الفيوم× الدخان

الجولة الثالثة : شباب سمططا× الفيوم

الجولة الرابعة : الفيوم × شبان قنا

الجولة الخامسة : المنيا × الفيوم

الجولة السادسة : الفيوم× أسمنت أسيوط

الجولة السابعة : طهطا × الفيوم

الجولة الثامنة : الفيوم× بني سويف

الجولة التاسعة : الفيوم× قنا

الجولة العاشرة : الاعلاميين× الفيوم

الجولة الحادية عشر : الفيوم × ديروط

الجولة الثانية عشر :كيما أسوان × الفيوم

الجولة الثالثة عشر : الفيوم×البترول

الجولة الرابعة عشر : سوهاج× الفيوم

الجولة الخامسة عشر : الفيوم × التليفونات

وأقيمت اليوم الأربعاء قرعة الدوري الجديد، بمشاركة 48 فريقاً، موزعين على ثلاث مجموعات، تتضمن كل واحدة 16 فريقاً، يتأهل أول كل مجوعة للقسم الأول، ويهبط 4 أندية من كل مجموعة للدرجة الثالثة.