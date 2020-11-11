الخشت يهدى وزيرة التضامن درع جامعة القاهرة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، أكبر درع تكريم لجامعة القاهرة، وذلك تقديرًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي وبرامجها وأنشطتها المتعددة.

جاء ذلك علي هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بالجامعة.

ويأتى ذلك استمرارًا لبروتوكولات التعاون التى وقعتها وزارة التضامن الاجتماعى مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل تلك الجامعات، تقدم خلالها أنشطة وبرامج الوزارة المختلفة لطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات.
الخشت يهدى وزيرة التضامن درع جامعة القاهرة
الخشت يهدى وزيرة التضامن درع جامعة القاهرة
الخشت يهدى وزيرة التضامن درع جامعة القاهرة
الخشت يهدى وزيرة التضامن درع جامعة القاهرة
الخشت يهدى وزيرة التضامن درع جامعة القاهرة
الخشت يهدى وزيرة التضامن درع جامعة القاهرة
الخشت يهدى وزيرة التضامن درع جامعة القاهرة
الخشت يهدى وزيرة التضامن درع جامعة القاهرة

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