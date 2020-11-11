الأرصاد: غدا أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وطقس لطيف بالقاهرة والعظمى 24 درجة

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الخميس 12 نوفمبر، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.





كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، و تتعرض البلاد غدا لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وهي السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.





ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، تسجل القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.





