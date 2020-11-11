الأرصاد: غدا أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وطقس لطيف بالقاهرة والعظمى 24 درجة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الخميس 12 نوفمبر، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس معتدل أيضا على جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وتتعرض البلاد غدا لفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية  وهي السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبورسعيد والعريش.

ويكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، تسجل القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.


أخبار تهمك

تفاصيل عقد مدرب بيراميدز الجديد

منذ أقل من ساعتين

بعد التعاقد مع أروابارينا.. بيراميدز يكشف عن الجهاز الفني الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

صراع ثلاثي على فخر الدين بن يوسف

منذ ساعتين

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 7 ساعات

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مواجهات نارية تنتظر نادي ZED بدوري القسم الثاني

منذ 17 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

05:15 م

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض