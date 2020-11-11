تفاصيل أعمال تطوير مستشفى المنصورةالدولي

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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء، بزيارة تفقدية للمستشفى الدولى بالمنصورة لمتابعة اعمال التطوير الجارى تنفيذها بالمستشفى والتى يتم من خلالها استغلال مساحات الفراغات الكبيرة فى ادوار مبنى المستشفى لتوسيع قاعدة الخدمات الطبية واضافة خدمات جديدة بهذه المساحات لخدمة المرضى والمترددين عليها.



وتشمل اعمال التطوير الجارى تنفيذها اضافة عناية عامة جديدة بسعة 20 سريرا، وعناية جراحة قلب وصدر سعة 6 اسرة، وعناية للكلى بسعة 6 اسرة،و وقاعة اجتماعات، وقاعة للتدريب بقسم الغسيل الكلوى وكذا اضافة وزيادة اعداد عمليات قسطرة القلب وجراحات الصدر والقلب،و والقسطرة المخية،واضافة عناية للعظام سعة 4 اسرة.



ووجه المحافظ بضرورة التنفيذ للتطوير المشار اليه وفقا لمعايير فنية وهندسية دقيقة بما يحافظ على نظام توزيع الاقسام الطبية مع الوحدات الملحقة بكل قسم وعمل استراحات لراحة المرضى والمترددين.



وأكد المحافظ على حسن استقبال المرضى وتأدية الخدمة بمستوى متميز، كما اكد المحافظ على تكثيف الجهود فى اعمال التطوير الجارية والاهتمام بالتشطيبات النهائية لتكون بمستوى يليق بأبناء محافظة الدقهلية وجميع المترددين على المستشفى من ابناء المحافظات الاخرى.



رافق المحافظ هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وخلال الزيارة قاموا بالاطمئنان على الحالة الصحية للواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة بعد اجراء عملية جراحية امس.