ارتفاع إنتاج منظمة أوبك من النفط خلال شهر أكتوبر

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
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أظهر التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط، اليوم الأربعاء، أن متوسط إنتاج الدول الأعضاء في أوبك والبالغ عددهم 13عضواً، ارتفع إلى 24.38 مليون برميل يومياً خلال أكتوبر، مقابل 24.06 مليون برميل يومياً في الشهر السابق له.

وجاءت هذه الزيادة بفعل ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط بنحو 299 ألف برميل يومياً في الشهر الماضي ليصل إلى 454 ألف برميل يومياً.

كما زادت الإمدادات من العراق بنحو 148 ألف برميل يومياً، ليصل الإنتاج إلى 3.83 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي.

في حين كانت الإمارات أكثر الدول تخفيضاً لإنتاج الخام في الشهر الماضي بنحو 74 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.44 مليون برميل يومياً، بينما لم يشهد إنتاج السعودية أي تغيير ليستقر عند 8.95 مليون برميل يومياً.

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