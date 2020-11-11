تعرف علي مباريات ديروط بالقسم الثاني لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١

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أجريت مراسم قرعة دوري القسم الثاني لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم بحضور ممثلي الأندية المشاركة بالمسابقة، ويضم القسم الثاني 48 ناديا مقسمة علي ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة 16 نادي

ويلعب نادي ديروط الممثل لمحافظة أسيوط فى القسم الثاني في المجموعة الأولى والتي تضم أندية الصعيد

وجاءت مباريات الفريق في الدور الاول علي النحو التالي:.

الجولة الأولى

سوهاج ×ديروط

الجولة الثانية

ديروط ×تليفونات بني سويف

الجولة الثالثة

الالومنيوم ×ديروط

الجولة الرابعة

ديروط ×الشرقية للدخان

الجولة الخامسة

مركز شباب سمسطا×ديروط

الجولة السادسة

ديروط ×شبان قنا

الجولة السابعة

المنيا ×ديروط

الجولة الثامنة

ديروط ×أسمنت أسيوط

الجولة التاسعة

طهطا ×ديروط

الجولة العاشرة

ديروط ×بني سويف

الجولة الحادية عشر

الفيوم ×ديروط

الجولة الثانية عشر

ديروط ×الاعلاميين

الجولة الثالثة عشر

ديروط ×قنا

الجولة الرابعة عشر

كيما أسوان×ديروط

الجولة الخامسة عشر

ديروط ×بترول أسيوط

وتنطلق مباريات الجولة الأولى للمسابقة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري