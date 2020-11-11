القنطرة غرب يصعد رسميا للقسم الثالث

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نجح فريق القنطرة غرب في الصعود رسميا لدوري القسم الثالث ، وذلك بعد التعادل الذي حققه امام نظيره فارسكور بثنائية لكل منهما ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاربعاء في الجولة الأخيرة لدورة الترقي .



احرز هدفي القنطرة اللاعب مصطفى قرني من ركلة جزاء منهم الركلة الأخيرة في الدقيقة ٩٤ ، واستطاع بذلك الصعود رسميا للقسم .



يقود فريق القنطرة غرب المدير الفني هاني السوداني ، كما صعد من نفس المجموعة فريق الرباط و الأنوار تحت قيادة احمد عبد العزيز ، وفشل فارسكور في تحقيق ذلك تحت قيادة فؤاد حوذة .