بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:15 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة أمام نظيره جمهورية شبين بالمباراة التى أقيمت بينهما بملعب منتجع الآسيوطى سبورت وذلك استعدادا للموسم الجديد .

سجل هدفي الفريق السويفي مصطفى بلية وطه نادى، وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة على طاقم الحكام خاصة من جانب الجهاز الفنى لجمهورية شبين بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته .

المباراة جاءت متوسطة الأداء بجانب حدوث العديد من الالتحامات خاصة فى ظل استعداد الفريقان للموسم الجديد .

وحرص كلا من المديرين الفنيين على تجربة العديد من اللاعبين المحليين والأفارقة .

وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد حسان وعاونه الثنائى محمد مجدى وأحمد عبد النبي .


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