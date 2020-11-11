بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا



سجل هدفي الفريق السويفي مصطفى بلية وطه نادى، وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة على طاقم الحكام خاصة من جانب الجهاز الفنى لجمهورية شبين بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته .



المباراة جاءت متوسطة الأداء بجانب حدوث العديد من الالتحامات خاصة فى ظل استعداد الفريقان للموسم الجديد .



وحرص كلا من المديرين الفنيين على تجربة العديد من اللاعبين المحليين والأفارقة .



وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد حسان وعاونه الثنائى محمد مجدى وأحمد عبد النبي .









نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة أمام نظيره جمهورية شبين بالمباراة التى أقيمت بينهما بملعب منتجع الآسيوطى سبورت وذلك استعدادا للموسم الجديد .