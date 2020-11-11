بنى سويف يفوز على جمهورية شبين وديا
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:15 م
محمد الحسيني
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نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف فى تحقيق فوز بثنائية نظيفة أمام نظيره جمهورية شبين بالمباراة التى أقيمت بينهما بملعب منتجع الآسيوطى سبورت وذلك استعدادا للموسم الجديد .
سجل هدفي الفريق السويفي مصطفى بلية وطه نادى، وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة على طاقم الحكام خاصة من جانب الجهاز الفنى لجمهورية شبين بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته .
المباراة جاءت متوسطة الأداء بجانب حدوث العديد من الالتحامات خاصة فى ظل استعداد الفريقان للموسم الجديد .
وحرص كلا من المديرين الفنيين على تجربة العديد من اللاعبين المحليين والأفارقة .
وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد حسان وعاونه الثنائى محمد مجدى وأحمد عبد النبي .
سجل هدفي الفريق السويفي مصطفى بلية وطه نادى، وشهدت المباراة اعتراضات كثيرة على طاقم الحكام خاصة من جانب الجهاز الفنى لجمهورية شبين بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته .
المباراة جاءت متوسطة الأداء بجانب حدوث العديد من الالتحامات خاصة فى ظل استعداد الفريقان للموسم الجديد .
وحرص كلا من المديرين الفنيين على تجربة العديد من اللاعبين المحليين والأفارقة .
وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد حسان وعاونه الثنائى محمد مجدى وأحمد عبد النبي .