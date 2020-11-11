تعرف على مشوار الألومنيوم بدوري القسم الثاني



وجاء ذلك خلال قرعة مباريات القسم الثاني والتي اقيمت مساء اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي حددت بداية منافسات الدوري يوم 25 من شهر نوفمبر الحالي.





ويذكر أن الألومنيوم انهى موسمه الماضي محتلا المركز الثالث من جدول ترتيب المجموعة خلف البنك الأهلى وبني سويف، وظل الفريق الحمادي ينافس حتى الجولة الأخيرة على البطاقة المؤهلة للدوري الممتاز التي حسمها فريق البنك.



مباريات الألومنيوم بالدور الأول

الجولة الأولى : الألومنيوم × الفيوم

الجولة الثانية: الإعلاميين × الألومنيوم

الجولة الثالثة: الألومنيوم × ديروط

الجولة الرابعة: كيما أسوان × الألومنيوم

الجولة الخامسة: الألومنيوم × بترول أسيوط

الجولة السادسة: سوهاج × الألومنيوم

الجولة السابعة: الألومنيوم × تليفونات بني سويف

الجولة الثامنة: قنا × الألومنيوم

الجولة التاسعة: الشرقية للدخان × الألومنيوم

الجولة العاشرة: الألومنيوم × مركز شباب سمسطا

الجولة الحادية عشر: شبان قنا × الألومنيوم

الجولة الثانية عشر: الألومنيوم × المنيا

الجولة الثالثة عشر: أسمنت أسيوط × الألومنيوم

الجولة الرابعة عشر: الألومنيوم × طهطا

الجولة الخامسة عشر: بني سويف × الألومنيوم





اسفرت قرعة دوري القسم الثاني عن خوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومينوم أولى مواجهاته بمجموعة الصعيد أمام الفيوم على أن يختتم مواجهات الدور الأول بلقاء بني سويف .