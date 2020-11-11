تعرف على نجل أسماء أبو اليزيد في "الآنسة فرح"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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علم "الفجر الفني" أن الطفل ادم وهدان، ينتهي خلال أيام من تصوير مشاهده في مسلسل "الآنسة فرح" حيث يجسد دور نجل "فرح " اسماء ابو اليزيد.

ومن المقرر أن يبدأ عرضه 15 نوفمبر الجاري، بعد أن كان من المقرر عرضه أول نوفمبر.


مسلسل "الآنسة فرح" بطولة أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

المسلسل مأخوذ من فورمات أجنبية وتدور أحداثه حول "فرح" جرسونة في إحدى الفنادق بجانب دراستها، تمر بحادث يغير مجرى حياتها.

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