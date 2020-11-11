تعرف على جدول مباريات كوكاكولا في الدور الأول للدوري
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:12 م
نورهان فضل
Advertisements
أجريت مراسم قرعة دوري القسم الثاني الأربعاء بالمجموعات الثلاثة بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها 48 فريقاً مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع 16 فريق بكل مجموعة.
وينافس فريق كوكاكولا ضمن فرق مجموعة القاهرة والتى تضم انديه ( القاهرة والقناة و الغربية و المنوفية).
مباريات فريق كوكاكولا بالدور الأول
الجولة الأولى : بتروجت × كوكاكولا
الجولة الثانية : كوكاكولا × المريخ
الجولة الثالثة : منتخب السويس × كوكاكولا
الجولة الرابعة : كوكاكولا × زد
الجولة الخامسة : الداخلية × كوكاكولا
الجولة السادسة : كوكاكولا × جمهورية شبين
الجولة السابعة : الزرقا × كوكاكولا
الجولة الثامنة : كوكاكولا × سرس الليان
الجولة التاسعة : النصر × كوكاكولا
الجولة العاشرة : كوكاكولا × القناة
الجولة الحادية عشر : كوكاكولا × بورتو السويس
الجولة الثانية عشر :النجوم × كوكاكولا
الجولة الثالثة عشر : كوكاكولا × طنطا
الجولة الرابعة عشر : السكة الحديد × كوكاكولا
الجولة الخامسة عشر : كوكاكولا × الترسانة
وينافس فريق كوكاكولا ضمن فرق مجموعة القاهرة والتى تضم انديه ( القاهرة والقناة و الغربية و المنوفية).
ومن المقرر أن تنطلق المنافسات فى الخامس والعشرين من الشهر الجاري وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا.
مباريات فريق كوكاكولا بالدور الأول
الجولة الأولى : بتروجت × كوكاكولا
الجولة الثانية : كوكاكولا × المريخ
الجولة الثالثة : منتخب السويس × كوكاكولا
الجولة الرابعة : كوكاكولا × زد
الجولة الخامسة : الداخلية × كوكاكولا
الجولة السادسة : كوكاكولا × جمهورية شبين
الجولة السابعة : الزرقا × كوكاكولا
الجولة الثامنة : كوكاكولا × سرس الليان
الجولة التاسعة : النصر × كوكاكولا
الجولة العاشرة : كوكاكولا × القناة
الجولة الحادية عشر : كوكاكولا × بورتو السويس
الجولة الثانية عشر :النجوم × كوكاكولا
الجولة الثالثة عشر : كوكاكولا × طنطا
الجولة الرابعة عشر : السكة الحديد × كوكاكولا
الجولة الخامسة عشر : كوكاكولا × الترسانة