تعرف على جدول مباريات كوكاكولا في الدور الأول للدوري



وينافس فريق كوكاكولا ضمن فرق مجموعة القاهرة والتى تضم انديه ( القاهرة والقناة و الغربية و المنوفية).





ومن المقرر أن تنطلق المنافسات فى الخامس والعشرين من الشهر الجاري وتقام المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولا.



مباريات فريق كوكاكولا بالدور الأول



الجولة الأولى : بتروجت × كوكاكولا

الجولة الثانية : كوكاكولا × المريخ

الجولة الثالثة : منتخب السويس × كوكاكولا

الجولة الرابعة : كوكاكولا × زد

الجولة الخامسة : الداخلية × كوكاكولا

الجولة السادسة : كوكاكولا × جمهورية شبين

الجولة السابعة : الزرقا × كوكاكولا

الجولة الثامنة : كوكاكولا × سرس الليان

الجولة التاسعة : النصر × كوكاكولا

الجولة العاشرة : كوكاكولا × القناة

الجولة الحادية عشر : كوكاكولا × بورتو السويس

الجولة الثانية عشر :النجوم × كوكاكولا

الجولة الثالثة عشر : كوكاكولا × طنطا

الجولة الرابعة عشر : السكة الحديد × كوكاكولا

الجولة الخامسة عشر : كوكاكولا × الترسانة







أجريت مراسم قرعة دوري القسم الثاني الأربعاء بالمجموعات الثلاثة بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بحضور ممثلى الأندية وعددها 48 فريقاً مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع 16 فريق بكل مجموعة.