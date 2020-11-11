انطلاق المرحلة الثانية من كأس الاتحاد للبولو غداً في "نوفا"

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:09 م
بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو
بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو
الفجر السعودي
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تنطلق غداً الخميس منافسات المرحلة الثانية من بطولة كأس الاتحاد السعودي للبولو على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض بعد ختام المرحلة الأولى التي تصدرها فريق فرسان المصمك الذي سيلتقي غداً بنظيره فرسان طويق.

 

ويمثل فريق فرسان المصمك كل من عبدالرحمن بن فيصل وهاشم العلوي وفيصل أبو نيان، فيما يمثّل فريق فرسان طويق حسام الزواوي ورمزي عداس وسعيد النهدي.

 

وتُعد البطولة أولى بطولات الاتحاد في الموسم الحالي، ويأتي نظام البطولة باحتساب نقطتين للفريق الفائز، وفي حال تعادل الفريقين يتقاسمان نقاط المباراة بنقطة لكل منهما، وفي حال تعادل فريقين بعدد النقاط في نهاية البطولة يتم احتساب فارق الأهداف بين مجموع ما سجّله وما سُجّل في مرماه.

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