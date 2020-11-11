السيسي يعزي ملك البحرين هاتفيا في وفاة رئيس الوزراء

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعزية في وفاة المغفور له الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني، وذلك خلال الاتصال هاتفي الذي اجري بعد ظهر اليوم بأخيه صاحب السمو الملكي حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين.
 
وعبر الرئيس عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد ومساعيه الداعمة للعلاقات المصرية البحرينية، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم اسرته الكريمة الصبر والسلوان. 
 
ومن جانبه، أعرب الملك حمد بن عيسي آل خليفة عن خالص العرفان للفتة الكريمة من الرئيس، التي تاتي انعكاسًا للعلاقات الاخوية الممتدة بين البلدين متمنيًا لمصر حكومة وشعبًا كل سلام وتقدم وازدهار.

وقد وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس إلى العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

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