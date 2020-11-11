كومان يكشف عن اللاعب الذي فاجأه في برشلونة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:07 م
بوابة الفجر
Advertisements

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن اللاعب الذي فاجأه منذ قدومه للنادي في الفترة الماضية.

وقال كومان عن أكثر لاعب فاجأه :" بيدري، خاصة أني لم أكن أعرفه،أعرف أن برشلونة وقع عليه من لاس بالماس وشاهدت بعض الصور له، لكن لم يكن أحد يتوقع تطوره بهذا الشكل،اللعب والتدريب مع أفضل اللاعبين مع الأداء الذي يقدمه يجعلك سعيدًا".

وأضاف قائلاً :"اللاعبون مثل بيدري هؤلاء هم اللاعبون العظماء الذين لا يحتاجون إلى الكثير ليكون لديهم المستوى الكافي للعب في نادي مهم مثل برشلونة".

ويقدم النجم الإسباني الشاب مستويات رائعة للغاية مع البلوجرانا تحت قيادة كومان، حيث أنه بات واحدًا من أهم أعمدته الرئيسية في تشكيل برشلونة، نظرًا لإمكانياته الرائعة.

وجدير بالذكر أن النادي الكتالوني كان قد تعاقد مع بيدري خلال فترة الإنتقالات الصيفية من العام الماضي، من صفوف نادي لاس بالماس، وتركه في الفريق الأصفر لمدة عام على سبيل الإعارة،لينضم اللاعب خلال هذا الصيف للبارسا كلاعبًا رسميًا لبرشلونة.

أخبار تهمك

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بعد التعاقد مع أروابارينا.. بيراميدز يكشف عن الجهاز الفني الجديد

منذ ساعة و 13 دقيقة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

تفاصيل عقد مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة و 15 دقيقة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 16 ساعة

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

صراع ثلاثي على فخر الدين بن يوسف

منذ ساعة و نصف

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض