كومان يكشف عن اللاعب الذي فاجأه في برشلونة

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن اللاعب الذي فاجأه منذ قدومه للنادي في الفترة الماضية.

وقال كومان عن أكثر لاعب فاجأه :" بيدري، خاصة أني لم أكن أعرفه،أعرف أن برشلونة وقع عليه من لاس بالماس وشاهدت بعض الصور له، لكن لم يكن أحد يتوقع تطوره بهذا الشكل،اللعب والتدريب مع أفضل اللاعبين مع الأداء الذي يقدمه يجعلك سعيدًا".

وأضاف قائلاً :"اللاعبون مثل بيدري هؤلاء هم اللاعبون العظماء الذين لا يحتاجون إلى الكثير ليكون لديهم المستوى الكافي للعب في نادي مهم مثل برشلونة".

ويقدم النجم الإسباني الشاب مستويات رائعة للغاية مع البلوجرانا تحت قيادة كومان، حيث أنه بات واحدًا من أهم أعمدته الرئيسية في تشكيل برشلونة، نظرًا لإمكانياته الرائعة.

وجدير بالذكر أن النادي الكتالوني كان قد تعاقد مع بيدري خلال فترة الإنتقالات الصيفية من العام الماضي، من صفوف نادي لاس بالماس، وتركه في الفريق الأصفر لمدة عام على سبيل الإعارة،لينضم اللاعب خلال هذا الصيف للبارسا كلاعبًا رسميًا لبرشلونة.