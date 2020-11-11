وزير الأوقاف يستجيب لمحافظ أسوان بتخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية إلى 5 % بدلاً من 10 % l

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستجابة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للمطلب الذى تقدم به المحافظ بشأن تخفيض الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بإسكان الأوقاف بحى الصداقة الجديد بناءًا على مطالب المنتفعين بهذه الوحدات،


وقد أورد وزير الأوقاف بأن هيئة الأوقاف المصرية وافقت على خفض الزيادة السنوية إلى 5 % بدلًا من 10 %، كما وافقت الهيئة على السماح بتمليك الوحدات السكنية لمن يرغب وفقًا للشروط والضوابط المنظمة والتى تشمل إما سداد نسبة 25 % نقدًا والباقى على عشر سنوات بفائدة البنك المركزى متناقصة، أو سداد نسبة 50 % نقدًا والباقى على ثلاث سنوات بدون فائدة،



والجدير بالذكر بأن اللواء أشرف عطية قام بعقد لقاء مع ممثلى المنتفعين بوحدات إسكان الأوقاف حيث تمت مخاطبة وزير الأوقاف لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين المقيمين في هذه الوحدات السكنية،


موضحًا بأنه تم تكليف مديرية الإسكان بإجراء دراسة متكاملة عن الأسلوب الأمثل لإستثمار المبانى الخدمية والإسراع فى إنشاؤها لتحقيق أكبر عوائد منها وهى تشمل 2 مول تجارى و2 حضانة، فضلًا عن سويقة للسلع الغذائية والإستهلاكية المتنوعة.

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