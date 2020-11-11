موعد مباراة مصر ضد توجو في تصفيات أمم أفريقيا
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:01 م
محمد جمال
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يسعي منتخب مصر
الأول للفوز على منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم
الإفريقية أيام 14 و17 نوفمبر الجاري.
وكان منتخب مصر
تعادل أمام كينيا وجزر القمر فى أول مواجهات المنتخب العام المقبل فى الجولة الأولى
والثانية لذلك يرغب حسام البدري فى تحقيق الست نقاط من أجل الصعود للكان.
وتقام مباراة مصر
وتوجو فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع
اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي.
وكان وصل محمد
صلاح لاعب ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومحمد النني لاعب
أرسنال الإنجليزي وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبباكوس اليوناني وأحمد حجازي لاعب اتحاد
جدة السعودي من أجل الإنضمام لمنتخب مصر قبل مواجهة توجو.