موعد مباراة مصر ضد توجو في تصفيات أمم أفريقيا

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يسعي منتخب مصر الأول للفوز على منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية أيام 14 و17 نوفمبر الجاري.

 

وكان منتخب مصر تعادل أمام كينيا وجزر القمر فى أول مواجهات المنتخب العام المقبل فى الجولة الأولى والثانية لذلك يرغب حسام البدري فى تحقيق الست نقاط من أجل الصعود للكان.

 

وتقام مباراة مصر وتوجو فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس يوم السبت القادم على ستاد القاهرة الدولي.

 

وكان وصل محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي ومحمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي وأحمد حسن كوكا لاعب أولمبباكوس اليوناني وأحمد حجازي لاعب اتحاد جدة السعودي من أجل الإنضمام لمنتخب مصر قبل مواجهة توجو.

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