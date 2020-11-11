اتفاقات هامة بين "السيسي" واليونان.. اعرفها

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شهدت جلسات المباحثات التي تمت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة الجمهورية اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس عدد من الاتفاقات الهامة التي من المتوقع أن تسفر عن نتائج إيجابية بين الدولتين خلال الفترة القليلة المقبلة.



وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مباحثات على مستوى القمة مع رئيس الوزراء اليونانى "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، وذلك فى إطار زيارته الرسمية للعاصمة اليونانية أثينا، التي بدأت في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الاتفاقات التي نتجت عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان:



- المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، حيث أشاد السيد "ميتسوتاكيس" في هذا الصدد بالإصلاحات الاقتصادية الشاملة في مصر، والتي كان مؤداها التحسن الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد المصري، والثبات والتماسك في ظل انتشار جائحة كورونا، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين وإحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المصرية اليونانية بمشاركة الشركات اليونانية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مصر.



- تم تبادل وجهات الرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث استعرض الرئيس جهود مصر في هذا الإطار خلال السنوات الماضية، وقد تم التوافق على تكثيف تبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة العابرة للحدود.



- واتفق الرئيس على مساندة اليونان بأزمات شرق المتوسط، حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر تقف بجانب اليونان ضد أي عمليات استفزازية في شرق المتوسط أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية.



- أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هناك توافقا بين مصر واليونان على مواصلة التضامن لمواجهة كل ما يهدد الأمن الإقليمي، مؤكدا دعم الحل العاجل والشامل للأزمة القبرصية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء اليونان.



- تمت خلال المباحثات مناقشة مستجدات مكافحة خطاب التعصب والفكر المتطرف، حيث أكد الرئيس السيسي ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لحصار تلك الآفة على كافة المستويات، من اجل ترسيخ قيم الاحترام المتبادل وعدم الإساءة للرموز الدينية المقدسة، وهو الطرح الذي توافق معه السيد "ميتسوتاكيس"، حيث أشاد في هذا الإطار بالمقاربة الشاملة التي اتبعتها مصر لتعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الحضارات واحترام الأديان.

