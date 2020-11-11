ننشر تفاصيل مؤتمر الشباب السنوي لمبادرة "مشروعك" بحضور محافظ اسوان

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شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مؤتمر الشباب السنوى لمبادرة " مشروعك " والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للإرتقاء بحياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ضمن سلسلة المبادرات الرئاسية العديدية الهادفة لتحقيق هذا الغرض وذلك وسط حضور أكثر من 300 شاب وفتاه، وعقب إستعراض قصص النجاح من الشباب الذى قام بتنفيذ مشروعات صناعية وتجارية وزراعية وحرفية دعمتها المبادرة،





وقد أعلن اللواء أشرف عطية عن قرب إفتتاح وتشغيل 27 مصنع جديد بالمنطقة الصناعية بالعلاقي بعد قيام المحافظة بتوصيل التيار الكهربائى مما سيساهم في توفير الألاف من فرص العمل للشباب الأسوانى، كما نسعى للأسراع بترفيق وتشغيل المنطقة الصناعية الفوسفاتية بنجع هلال بإدفو من خلال نظام المطور الصناعى، بالإضافة إلى أنه مخطط إنشاء منطقة صناعية حرفية بكل مدينة،





مؤكدًا على أن ثمار مبادرة مشروعك الرائدة جسدت معانى وقيم الإرادة والكفاح والعمل لأبناء أسوان ليكونوا نماذج مشرفة نفتخر بها جميعًا حيث نجحت المبادرة في تنفيذ 4036 مشروع بمبالغ مالية تجاوزت الـ 580 مليون جنيه مما ساهم في توفير نحو 18 ألف فرصة عمل منذ إنطلاقها في مارس 2015 من خلال 10 مقرات لمشروعك،





وقدم محافظ أسوان شكره للبنوك الوطنية المشاركة بهذه المبادرة، وأيضًا الشباب المكافح الذى لم ينتظر الوظيفة الميرى المحدودة الدخل والطموح وسعوا للنهوض بأنفسهم وبوطنهم بأفكار بناءة وهادفة، وإستثمار طاقاتهم الكامنة في أعمال مفيدة بمشروعات تعود بالخير عليهم وعلى المجتمع الأسوانى،





مطالبًا البنوك الوطنية وجهات التمويل بتقديم المزيد من التسهيلات والتيسيرات وتذليل العقبات الإدارية لفتح المجال أمام شبابنا للحصول على قروض ميسرة وبضمانات بسيطة،





هذا وقد شهد المؤتمر الشبابي مناقشة مفتوح لعرض إستفسارات ومطالب الشباب حول آلية وأسلوب تنفيذ المشروعات، كما تم تكريم النماذج النماذج الناجحة للشباب الذى قام بتنفيذ بعض المشروعات، وأيضًا تم تكريم أفضل مقرات مشروعك والتى نجحت فى تحقيق أعلى نسب للمشروعات وهما مقرى إدفو وكوم أمبو، علاوة على تكريم مجموعة العمل بإدارة تشغيل الشباب بالمحافظة،





فيما أختتم مؤتمر الشباب السنوى فعالياته بتقديم فقرات فنية لفرقة توشكى للفنون التلقائية والتى قدمت عروض فلوكلورية جسدت التراث الأسوانى والنوبى الأصيل.