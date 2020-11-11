جدول مباريات الداخلية بالموسم الجديد بالقسم الثاني

ويقدم "الفجر الرياضي" جدول مباريات الداخلية





الداخلية مع النصر

القناة مع الداخلية

الداخلية مع بورتو

النجوم مع الداخلية

الداخلية مع كوكاكولا

السكة الحديد مع الداخلية

الداخلية مع الترسانة

بتروجيت مع الداخلية.

الداخلية مع المريخ

منتخب السويس مع الداخلية

الداخلية مع اف سي مصر

طنطا مع الداخلية

جمهورية شبين مع الداخلية

الداخلية مع الزرقا

سرس الليان مع الداخلية

أقيمت اليوم قرعة دوري القسم الثاني الموسم الجديد 2020/2021 والذي من المقرر انطلاقه يوم 25 نوفمبر الجاري .ويضم دوري القسم الثاني الموسم الحالي 48 فريق موزعين علي ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة 16 فريق ويصعد من كل مجموعة فريق واحد للممتاز ويهبط من كل مجموعة أربع فرق للقسم الثالث .