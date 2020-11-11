مصر تدين بأشد العبارات الهجوم الغاشم على مدينة جدة السعودية

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أدانت الدولة المصرية، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الغاشم الذي وقع في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.



من جانبها أكدت وزارة الخارجية أن الدولة المصرية تجدد استهجانها لهذه الممارسات النكراء التي تؤثر على الإنسانية جمعاء حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".

