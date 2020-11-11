نهضة السلاجقة الحلقة 7.. ننشر تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل نهضة السلاجقة

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:40 م
بوابة الفجر
Advertisements
نهضة السلاجقة الحلقة 7.. ننشر تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل نهضة السلاجقة

نهضة السلاجقة الحلقة 7 | يتابع الكثير مسلسل نهضة السلاجقة، الذي يتحدث عن فترة عصر الدولة السلجوقية إلى العصر الحديث والتي تتناول ترتيب وتسلسل الدولة السلجوقية في البلاد وإعادة تأسيس نظام الحكم بها، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل نهضة السلاجقة والقنوات الناقلة وموعد العرض.

موعد عرض مسلسل نهضة السلاجقة والقنوات الناقلة
يعرض مسلسل نهضة السلاجقة يوم الاثنين من كل أسبوع على قناة تي آر تي 1 التركية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

أحداث مسلسل نهضة السلاجقة
تدور أحداث مسلسل نهضة السلاجقة حول فترة عصر الدولة السلجوقية إلى العصر الحديث والتي تتناول ترتيب وتسلسل الدولة السلجوقية في البلاد وإعادة تأسيس نظام الحكم بها، كما يسرد المسلسل تفاصيل النضال الصعب الذي مرت به دولة الأناضول السلجوقي في منح حق العيش بحرية للأشخاص الذين يعيشون على أرضها ونشر السلام والعدل بها بين الأفراد، وتحقيق رسالة الدين الإسلامي من خلال نشر الحق والعدل ومحاربة الفساد وتحقيق التقدم والحضارة لبلاد المسلمين.

ويركز العمل أيضًا على الفتوحات الإسلامية التي قادتها الدولة السلجوقية، وإيصالها رسالة الإسلام إلى بلاد الأناضول، من خلال أعظم المعارك التاريخية بين الأتراك والبيزنطيين أهمها معركة ملاذكرد، ودور الدولة السلجوقية من خلال المعارك العظمى التي قادتها، وكذا دورها في إسقاط الدولة البويهية وحربها مع الدولة الفاطمية في مصر وسوريا.

أبطال مسلسل نهضة السلاجقة
ويلعب دور البطولة الفنان التركي بورا جولسوي، ويقدم شخصية “الملك شاه”،وهو المعروف بأحسن الملوك سيرة وكان يلقب بالسلطان العادل، وكان منصورًا في الحروب التي يخوضها ، وتشاركه الممثلة خديجه شنديل، التي تقوم بدور تركان “خاتون”، والتي ستتزوج الملك شاه ولها صلاحيات كبيرة.

كما يلعب الفنان أكين كوتش دور السلطان أحمد سانجر، وهو السلطان السادس وآخر سلاطين السلاجقة، ويقدم الفنان غوركان أويغون، دور شخصية حسن الصباح، زعيم الحشاشين، وهو قائد عسكري وسياسي كبير يلقب بشيخ الجبل.

وتشارك ليلى فيراي بدور جوهر خاتون التي كان لها تجربة سابقة في العمل بالمسلسلات التاريخية، حيث إنها شاركت في مسلسل السلطانة قسم، بجانب مراد غريب آغا أوغلو، الذي قام بدور سعد الدين كوبيك في مسلسل “أرطغرل”.

نهضة السلاجقة الحلقة 7.. ننشر تفاصيل الحلقة السابعة من مسلسل نهضة السلاجقة

أخبار تهمك

صراع ثلاثي على فخر الدين بن يوسف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل عقد مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 16 ساعة

بعد التعاقد مع أروابارينا.. بيراميدز يكشف عن الجهاز الفني الجديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض