السكة الحديد يواجه الترسانة في أولى مواجهاته بالقسم الثانى





أقيمت القرعة الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة الخماسية، ومندوبي الأندية المشاركة في المسابقة.



مباريات السكة بالدور الأول

الجولة الأولى : الترسانة× السكة الجولة الثانية : السكة× بتروجت الجولة الثالثة : المريخ × السكة الجولة الرابعة : السكة× منتخب السويس الجولة الخامسة : إف سي مصر × السكة الجولة السادسة : السكة× الداخلية الجولة السابعة : جمهورية شبين × السكة الجولة الثامنة : السكة × الزرقا الجولة التاسعة : سرس الليان × السكة الجولة العاشرة :السكة × النصر الجولة الحادية عشر : القناة× السكة الجولة الثانية عشر :السكة × بورتو الجولة الثالثة عشر : النجوم ×السكة الجولة الرابعة عشر : السكة × كوكاكولا الجولة الخامسة عشر : طنطا× السكة

يفتح نادى السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور مشواره هذا الموسم بلقاء مضيفه فريق الترسانة يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي، بدوري القسم الثاني.