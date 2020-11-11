السكة الحديد يواجه الترسانة في أولى مواجهاته بالقسم الثانى
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:48 م
رأفت أمين
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يفتح نادى السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور مشواره هذا الموسم بلقاء مضيفه فريق الترسانة يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالي، بدوري القسم الثاني.
أقيمت القرعة الأربعاء بحضور أعضاء اللجنة الخماسية، ومندوبي الأندية المشاركة في المسابقة.
مباريات السكة بالدور الأول
الجولة الأولى : الترسانة× السكة
الجولة الثانية : السكة× بتروجت
الجولة الثالثة : المريخ × السكة
الجولة الرابعة : السكة× منتخب السويس
الجولة الخامسة : إف سي مصر × السكة
الجولة السادسة : السكة× الداخلية
الجولة السابعة : جمهورية شبين × السكة
الجولة الثامنة : السكة × الزرقا
الجولة التاسعة : سرس الليان × السكة
الجولة العاشرة :السكة × النصر
الجولة الحادية عشر : القناة× السكة
الجولة الثانية عشر :السكة × بورتو
الجولة الثالثة عشر : النجوم ×السكة
الجولة الرابعة عشر : السكة × كوكاكولا
الجولة الخامسة عشر : طنطا× السكة