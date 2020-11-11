نرصد مباريات أسمنت أسيوط بالقسم الثاني



ويلعب نادي أسمنت أسيوط الصاعد حديثا للقسم الثاني بالمجموعة الأولى والتي تضم أندية الصعيد.



مباريات أسمنت أسيوط في الدورالاول الجولةالأولى شبان قنا×أسمنت أسيوط الجولةالثانية أسمنت أسيوط ×المنيا الجولةالثالثة أسمنت أسيوط×قنا الجولةالرابعة طهطا×أسمنت أسيوط الجولةالخامسة أسمنت أسيوط×بني سويف الجولةالسادسة الفيوم×أسمنت أسيوط الجولةالسابعة أسمنت أسيوط×الأعلاميين الجولةالثامنة ديروط×أسمنت أسيوط الجولة التاسعة أسمنت أسيوط × كيما أسوان الجولة العاشرة بترول أسيوط ×أسمنت أسيوط الجولة الحادية عشر أسمنت أسيوط ×سوهاج الجولة الثانية عشر تليفونات بني سويف ×أسمنت أسيوط الجولة الثالثة عشر أسمنت أسيوط× الالومنيوم الجولة الرابعةعشر الشرقية للدخان×أسمنت أسيوط الجولةالخامسةعشر أسمنت أسيوط×م.ش سمسطا

أجريت الاربعاء قرعة مباريات دوري القسم الثاني لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم .ويشارك في الموسم الجديد 48 نادي مقسمين علي ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة 16 نادي، وتمت القرعة بحضور ممثلي الأندية المشاركة بالمسابقة.