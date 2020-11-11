نرصد مباريات أسمنت أسيوط بالقسم الثاني
الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:42 م
رجب عبد الستار
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أجريت الاربعاء قرعة مباريات دوري القسم الثاني لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم .
ويشارك في الموسم الجديد 48 نادي مقسمين علي ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة 16 نادي، وتمت القرعة بحضور ممثلي الأندية المشاركة بالمسابقة.
ويلعب نادي أسمنت أسيوط الصاعد حديثا للقسم الثاني بالمجموعة الأولى والتي تضم أندية الصعيد.
ويشارك في الموسم الجديد 48 نادي مقسمين علي ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة 16 نادي، وتمت القرعة بحضور ممثلي الأندية المشاركة بالمسابقة.
ويلعب نادي أسمنت أسيوط الصاعد حديثا للقسم الثاني بالمجموعة الأولى والتي تضم أندية الصعيد.
مباريات أسمنت أسيوط في الدورالاول
الجولةالأولى
شبان قنا×أسمنت أسيوط
الجولةالثانية
أسمنت أسيوط ×المنيا
الجولةالثالثة
أسمنت أسيوط×قنا
الجولةالرابعة
طهطا×أسمنت أسيوط
الجولةالخامسة
أسمنت أسيوط×بني سويف
الجولةالسادسة
الفيوم×أسمنت أسيوط
الجولةالسابعة
أسمنت أسيوط×الأعلاميين
الجولةالثامنة
ديروط×أسمنت أسيوط
الجولة التاسعة
أسمنت أسيوط × كيما أسوان
الجولة العاشرة
بترول أسيوط ×أسمنت أسيوط
الجولة الحادية عشر
أسمنت أسيوط ×سوهاج
الجولة الثانية عشر
تليفونات بني سويف ×أسمنت أسيوط
الجولة الثالثة عشر
أسمنت أسيوط× الالومنيوم
الجولة الرابعةعشر
الشرقية للدخان×أسمنت أسيوط
الجولةالخامسةعشر
أسمنت أسيوط×م.ش سمسطا