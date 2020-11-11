نرصد مباريات أسمنت أسيوط بالقسم الثاني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
رجب عبد الستار
Advertisements
أجريت الاربعاء قرعة مباريات دوري القسم الثاني لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم .

ويشارك في الموسم الجديد 48 نادي مقسمين علي ثلاث مجموعات، وتضم كل مجموعة 16 نادي، وتمت القرعة بحضور ممثلي الأندية المشاركة بالمسابقة.

ويلعب نادي أسمنت أسيوط الصاعد حديثا للقسم الثاني بالمجموعة الأولى والتي تضم أندية الصعيد.

مباريات أسمنت أسيوط في الدورالاول
الجولةالأولى
شبان قنا×أسمنت أسيوط
الجولةالثانية
أسمنت أسيوط ×المنيا 
الجولةالثالثة
أسمنت أسيوط×قنا
الجولةالرابعة
طهطا×أسمنت أسيوط
الجولةالخامسة
أسمنت أسيوط×بني سويف
الجولةالسادسة
الفيوم×أسمنت أسيوط
الجولةالسابعة
أسمنت أسيوط×الأعلاميين
الجولةالثامنة
ديروط×أسمنت أسيوط
الجولة التاسعة
أسمنت أسيوط × كيما أسوان
الجولة العاشرة
بترول أسيوط ×أسمنت أسيوط 
الجولة الحادية عشر 
أسمنت أسيوط ×سوهاج
الجولة الثانية عشر 
تليفونات بني سويف ×أسمنت أسيوط
الجولة الثالثة عشر
أسمنت أسيوط× الالومنيوم
الجولة الرابعةعشر
الشرقية للدخان×أسمنت أسيوط
الجولةالخامسةعشر
أسمنت أسيوط×م.ش سمسطا

أخبار تهمك

صراع ثلاثي على فخر الدين بن يوسف

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

تفاصيل عقد مدرب بيراميدز الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بعد التعاقد مع أروابارينا.. بيراميدز يكشف عن الجهاز الفني الجديد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 21 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض