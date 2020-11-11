بلاغ للنائب العام ضد شاب أهان الدين الإسلامي والرسول عبر الفيس بوك

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تقدم المحامي مجدي سمير سيد ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد المدعو يوسف هاني لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي والإساءة لـ”الرسول”.

وذكر مقدم البلاغ الذي حمل رقم 13282 لسنة 2020 وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أنه فوجئ بقيام المدعو يوسف هاني مقيم بمحافظة الإسماعيلية وله حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “go hany” بقيامه بسب النبي محمد بألفاظ خارجة وسكرينات شوت مرفقة بالبلاغ وهو الأمر المجرم شرعا وقانونا، حيث إن الدين الإسلامي الحنيف يحث على التسامح ويحترم جميع الأديان.

وطالب البلاغ تقديم المذكور إلى العدالة والمحاكمة الجنائية العاجلة وفقا للمادة 98 من قانون العقوبات المصري، التي نصت على أنّه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو التحقير، أو ازدراء أحد الأديان السماوية، أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي”.
بلاغ للنائب العام ضد شاب أهان الدين الإسلامي والرسول عبر الفيس بوك
بلاغ للنائب العام ضد شاب أهان الدين الإسلامي والرسول عبر الفيس بوك
بلاغ للنائب العام ضد شاب أهان الدين الإسلامي والرسول عبر الفيس بوك
بلاغ للنائب العام ضد شاب أهان الدين الإسلامي والرسول عبر الفيس بوك

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