أزمة كبرى جديدة بين نيمار وبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة هدد نجمه البرازيلي السابق نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الحالي بمقاضاته في حالة عدم إعادته لمبلغ 10 مليون يورو.





وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن نيمار البالغ من العمر 28 عامًا رحل عن برشلونة في صيف 2017 بعد أن سدد باريس سان جيرمان الشرط الجزائي في عقده الذي كان يبلغ 222 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة اكتشف خطأ في حسابات الضرائب المتعلقة بضرورة دفع نيمار لمبلغ إضافي قدره 10 ملايين يورو.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه في حال رفض النجم البرازيلي طلب برشلونة سيقيم البلوجرانا دعوى قضائية ضد نجمه البرازيلي السابق.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه سبق لنيمار أن رفع قضية ضد برشلونة طالبه فيها بالحصول على 43.6 مليون يورو كمكافأة توقيع عقد جديد قبل رحيله بعام واحد لكنه خسرها.