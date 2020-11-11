لجنة البيئة بجامعة الأزهر تفتتح المعسكر البيئي السنوي

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افتتحت لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر اليوم فعاليات المعسكر البيئي السنوي الذي تنظمه بفرعي البنين والبنات، والمقرر استمراره بفرع الجامعة بالقاهرة من اليوم وحتى 16 من نوفمبر الجاري، تحت عنوان "إيدك بإيدينا ننميها"، تحت رعاية كريمة من الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة وبحضور د. محمود صديق نائب رئيس الجامعة، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا، د. محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي، د. محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، وبالتعاون مع عدة جهات مشتركة أبرزها وزارة البيئة، وزارة التضامن الاجتماعي، جهاز تنمية المشروعات، صندوق مكافحة الإدمان، المنتدى المصري للتنمية المستدامة.



وشهدت الجلسة الافتتاحية إلقاء الضوء على الأنشطة التي تنفذها لجنة خدمة المجتمع وتنمية، وكيفية تواصل الطلاب للمشاركة في الأنشطة المستقبلية، ودور الجهات المشاركة من الخارج، والفرص المتاحة لدى الطلاب.



وأعلنت اللجنة عن بدء فعاليات المعسكر من غد الخميس، حيث يجري الطلاب والطالبات جولات داخل فرعي البنين والبنات من خلال فرق عمل متنوعة تقوم بالتوعية في مجموعة من المجالات المختلفة منها: مكافحة الإدمان وبيان مخاطرة على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى حملات توعوية عن التنمية المستدامة وأهمية المشاركة الجماعية في تنمية المجتمع المصري والارتقاء به.