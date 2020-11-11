أستاذ اقتصاد: مصر تحولت إلى مركز إقليمي للغاز بفضل منتدى شرق المتوسط

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قال علي مسعود، أستاذ بكلية اقتصاد وعلوم سياسية، إن مصر تحولت إلى مركز إقليمي للغاز بفضل منتدى غاز شرق المتوسط، مشيرًا إلى أنه بمجرد تفعيل المنتدى سيترتب عليه نقلة نوعية كبيرة في حجم التبادل بين مصر واليونان وأوروبا بصفة عامة.



وأضاف "مسعود" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأربعاء أن العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان ممتدة منذ عام 2017 خاصة فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن إنجازات مصر في مجال الطاقة ساعد في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع اليونان خاصة وأوروبا عامة.



وأشار إلى أن مصر أصبح لديها فائض في الكهرباء وهذا ما ساعدها على ربط الشبكة القومية للكهرباء بالدول العربية، فضلًا عن إضافة 13 ضعف ما ينتجه السد العالي والتوسع في عدد المحطات خلال الفترة القادمة لتصبح مصر مركزًا للطاقة ليس فقط في الغاز الطبيعي والكهرباء ولكن في جميع مجالات الطاقة.



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ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل هامة للعالم أجمع، خلال لقاء كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، والتي اختصت برفض الإرهاب بأي دين أو حضارة، وتوجيه أي إساءات للرموز المقدسة.



ويرصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيس وزراء اليونان.



التعزية في ضحايا الزلزال

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه خلال لقاء رئيس وزراء اليونان، بتقديم التعازي للشعب اليوناني في ضحايا الزلزال الأخير.



المناطق الاقتصادية الخالصة

وقال السيسي، إن مصر واليونان اتفقتا على تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة استنادا إلى قواعد القانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتمثل تطورا مهما يفتح المجال للاستفادة من الثروات البحر المتوسط.



التصدي لانتهاكات شرق المتوسط

وأضاف الرئيس، أنه تم التوافق على ضرورة التصدي للانتهاكات في شرق المتوسط كما تم الاتفاق على التصدي لأي تهديد للأمن الإقليمي.



وأكد السيسي، أن بلاده تقف إلى جانب اليونان ضد أي استفزازات في المتوسط، أو مرتبطة بحدودها البحرية في حدود القوانين والأعراف الدولية، مشيرًا إلى أن "توقيع ترسيم الحدود يعكس حجم التفاؤل وقوة العلاقات" بين مصر واليونان.



الإرهاب ظاهرة عالمية

ورفض الرئيس السيسي، ربط الإرهاب بأي دين أو حضارة، وتوجيه أي إساءات للرموز المقدسة، داعيًا للتصدي للدول الداعمة له وانتهاج سياسات ومواقف حاسمة لمحاسبة أنظمة الدول التي تنتهك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة عبر دعم تلك الجماعات بالتدريب والتسليح والتمويل، والتي توفر لهم الملاذ الآمن والمنابر الإعلامية للتحريض على الإرهاب.



وأكد السيسي، أهمية إعلاء قيم الاعتدال وثقافة التسامح في ظل ضرورة احترام المعتقدات والرفض الكامل لتوجيه أي إساءات أو إهانات بحق الرموز الدينية المقدسة أو تأجيج المشاعر عبر بث الكراهية وإشاعة روح العداء والتعصب.



الحل السياسي في ليبيا

وحول الأوضاع في المنطقة، شدد الرئيس على أهمية شمولية الحل السياسي في ليبيا، مشيرًا إلى أنه سيظل السبيل الأوحد لتحقيق الاستقرار لهذا البلد الشقيق.



وتابع؛ إن المعالجة الحقيقة لجذور الأزمة يأتي عبر الالتزام الكامل بمقررات الأمم المتحدة ذات الصلة ومسار برلين وإعلان القاهرة خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وتفكيك الميليشيات المسلحة وإعادة توحيد مؤسسات الدولة وضرورة التصدي الحاسم للتدخلات الخارجية التي تزعزع الاستقرار بها عبر نقل المقاتلين الإرهابيين والسلاح الى الميليشيات المسلحة.



القضية القبرصية

وفيما يخص القضية القبرصية، قال الرئيس، جددنا الحل الشامل والعادل للقضة القبرصية استنادا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.