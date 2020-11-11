يهتم بالتوعية ونشر الثقافة الطبية.. انطلاقة جديدة لبرنامج "طابت صحتكم" على قناة اقرأ

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 05:39 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت قناة اقرأ تصوير حلقات جديدة من برنامج "طابت صحتكم" تقديم الدكتورة نشوى السكري، حيث يهتم البرنامج بالتوعية ونشر الثقافة الطبية، ويستضيف نخبة من الأطباء المتخصصين في مختلف المجالات الطبية لإلقاء الضوء على أهم المشاكل الصحية التي تواجه المجتمع، وتقديم النصائح اللازمة لكيفية مواجهتها والوقاية منها.
البرنامج يعرض كل يوم سبت الساعة 10:30 مساء، ويعاد الأحد الساعة 12:00 ظهرا.

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