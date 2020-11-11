بسمة تعلن تعافيها من كورونا.. تفاصيل

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:39 م
بسمة
بسمة
مي مرسي
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أعلنت الفنانة بسمة عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".




وكتبت بسمة قائله: "الحمد لله النتيجة اتحولت لسلبية الف شكر لك يا رب شكرا جزيلا لكل الناس اللي سألوا عليا بكل الطرق، حسيت بكمية حب ومساندة كبيرة جدا.. لكن اكبر شكر لأمي الحبيبة نولة درويش اللي شالتني وشالت بيتي وبنتي على راسها من اول يوم لحد هذه اللحظة يارب اكتب الشفاء لكل مريض، وهون علينا جميعا الحمد لله".


وكانت بسمة قد أعلت سابقا عن إصابتها بفيروس كورونا وأكدت أنها لم تعلم هل أصيبت بكورونا قبل مهرجان الجونة أم عقب أثناء فعاليات المهرجان.

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