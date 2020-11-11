شبان قنا يفتتح مشواره بالقسم الثاني أمام أسمنت أسيوط.. تعرف على منافساته بمجموعة الصعيد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:14 م
بوابة الفجر
نورهان ذكي
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يفتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشبان المسلمين بقنا مشواره هذا الموسم بدوري القسم الثاني عن مجموعة الصعيد أمام أسمنت أسيوط الوافد الجديد للمجموعة.
وجاء ذلك خلال قرعة مباريات القسم الثاني والتي اقيمت مساء اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي حددت بداية منافسات الدوري يوم 25 من شهر نوفمبر الحالي.
وجاءت مباريات شبان قنا بالدور الأول كالتالي:
الجولة الأولى : شبان قنا × أسمنت أسيوط
الجولة الثانية: طهطا × شبان قنا
الجولة الثالثة: شبان قنا × بني سويف
الجولة الرابعة: الفيوم × شبان قنا
الجولة الخامسة: الإعلاميين × شبان قنا
الجولة السادسة: ديروط × شبان قنا
الجولة السابعة: شبان قنا × كيما أسوان
الجولة الثامنة: بترول أسيوط × شبان قنا
الجولة التاسعة: شبان قنا × سوهاج
الجولة العاشرة: تليفونات بني سويف × شبان قنا
الجولة الحادية عشر: شبان قنا × الألومنيوم
الجولة الثانية عشر: الشرقية للدخان × شبان قنا
الجولة الثالثة عشر: شبان قنا × مركز شباب سمسطا
الجولة الرابعة عشر: شبان قنا × قنا
الجولة الخامسة عشر: المنيا × شبان قنا
ويذكر أن شبان قنا كان الحصان الأسود لمجموعة الصعيد بالموسم الماضي حيث انهى الدوري محتلا المركز الرابع خلفا للبنك الأهلي، بني سويف، والألومنيوم.

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