بعد التعاقد مع أروابارينا.. بيراميدز يكشف عن الجهاز الفني الجديد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إنه سعيد جدا بضم رودولفو أروابارينا على رأس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الجديد، مشددا على أن إدارة النادي كانت حريصة على التعاقد مع مدرب جديد، يتوافق مع طموح النادي.

وأضاف المدير الرياضي خلال المؤتمر الصحفي لتقديم رودولفو اروابارينا: "أهم هذه العوامل هي السن لأنني أعشق المدرب القريب من سن اللاعبين، ولقد عمل المدرب الأرجنتيني في وقت سابق داخل المنطقة العربية ويعرف طبيعة الكرة العربية بشكل جيد، ونتمنى أن نحقق معه البطولات وواثقون من تحقيقه طموح النادي".

وأردف قائلا: "الجهاز الفني يضم محمود فتح الله وعمرو مختار من الجهاز القديم، والمدير الفني الأرجنتيني اصطحب معه 4 مساعدين أحدهم للأحمال والثاني للتحليل و2 مساعدين فنيين له".

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