حفظ التحقيقات في إتهام ريهام سعيد بسب وقذف شقيق ياسمين عبد العزيز

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قال المحامي شعبان سعيد، إن جهات التحقيق، أمرت بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي محمد حمودة، وكيلا عن وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، ضد الاعلامية ريهام سعيد، والذي يتهمها فيه بسبه وقذفه، وحمل البلاغ المحفوظ رقم 9979 لسنه 2020، إداري العجوزة.



وقالت مصادر مطلعة، إن شقيق ياسمين عبد العزيز تقدم ببلاغ ضد ريهام سعيد اتهمها فيه بسبه وقذفه، كما اقام "جنحة مباشرة" ضدها، نظرتها محكمة جنح الجيزة، وقضت فيها بالبراءة.



واوضحت المصادر أن ريهام سعيد اقامت دعوى ضد شقيق ياسمين عبد العزيز، اتهمته فيها بالسب والقذف، ولا تزال منظورة.



وقضت محكمة جنح الجيزة برئاسة المستشار محمود سلطان، منتصف الشهر الماضي، ببراءة ريهام سعيد، من تهمة سب وقذف، وائل عبدالعزيز، وتشويه سمعته.



وحملت الدعوى رقم 16571 سنة 2020، جنح الجيزة، اتهم فيها الإعلامية ريهام سعيد، بسبه وقذفه، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والتي قالت فيه «أكيد يوم القيامة قرب، الأخ بيتكلم على عرضه وشرفه، لو فاكر كده إنك ضايقتها فأنت ضايقتنا إحنا، أنت كسرت قواعد الآدمية والعيش والملح والدم الواحد»، وذلك تعليقا على خلافاته مع شقيقته.



وطالب خلال الدعوى بتوقيع اقصى عقوبة، وادعى مدنيا بمبلغ 40001 جنيه مصري، ونظرت المحكمة الجنحة، واستمعت خلال الجلسة للمحامي شعبان سعيد، والذي دفع بكيدية الاتهام وانتقاء صلة موكلته بالواقعة، ثم قضت المحكمة بالبراءة.