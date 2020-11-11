بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. ما هو قانون التأمين الموحد؟

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:10 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الذي عقد اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون، بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسري أحكامه على أنشطة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المرتبطة بها.

فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز مواد قانو التأمين الموحد، الذى وافقت عليه الحكومة.


المادة الأولى

تسري أحكام القانون المرافق على أنشطة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص للمنشئات المخاطبة بأحكام القانون المرافق.


المادة الثانية

يلغى كل من القانون رقم (54) لسنة 1975، والقانون (10) لسنة 1981، والقانون رقم (72) لسنة 2007، وتلغى أحكام كل من المادة (16) من القانون رقم (228) لسنة 1959، ونصوص المواد من (747) إلى (771) من التقنين المدني المصري الصادر بالقانون رقم (131) لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.


المادة الثالثة

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق.


المادة الرابعة

تسري على الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 وقانون التجارة الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1999.


المادة الخامسة

على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.


المادة السادسة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


ويأتى مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصرية، للمرة الأولى، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل.

ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بها من خدمات، على نحو تفصيلي، وسعيا لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، فقد تضمن المشروع تنظيما مستحدثا لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر".

وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي تتطلبها سوق التأمين المصرية من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.

ونص مشروع القانون على أن تختص المحاكم الاقتصادية، فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بنظرها مجلس الدولة، بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون المرفق.

كما نص مشروع القانون على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى القائمة بمناسبة قانون "التأمين الإجباري" عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2007، قبل العمل بأحكام القانون المرافق، لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

ونص مشروع القانون على أن تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقي المنازعات والدعاوى التي أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرفق، من اختصاص المحاكم الاقتصادية وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكاتب، بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة، التي تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها في المادة (8) من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 2008.

ولا تسري أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أوالمؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرفق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

ونص مشروع القانون على أن تتخذ جميع الشركات المخاطبة بأحكام القانون المرفق شكل شركة مساهمة مصرية، وتسري بشأنها، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أو في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981.
بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. ما هو قانون التأمين الموحد؟
بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. ما هو قانون التأمين الموحد؟
بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. ما هو قانون التأمين الموحد؟
بعد موافقة مجلس الوزراء عليه.. ما هو قانون التأمين الموحد؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواد قانون التأمين الموحد مجلس الوزراء يوافق على قانون التأمين الموحد ما هو قانون التأمين الموحد قانون التأمين الموحد

أخبار تهمك

البنك الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

سيراميكا يتفوق على الزمالك ويقترب من حسم صفقة منبوذ بيراميدز

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يومين

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يعلن التعاقد مع أروابارينا مديرا فنيا جديدا

منذ 38 دقيقة

صراع ثلاثي على فخر الدين بن يوسف

منذ 33 دقيقة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مواجهات ساخنة في الجولة الأولى بالقسم الثانى

منذ ساعتين و 13 دقيقة

إنبي يوجه ضربة موجعة للأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير القوى العاملة: مشروع قانون العمل موجود في عهدة البرلمان منذ 2017

محمد سعفان: قانون العمل الجديد يُلغي استمارة 6

عاجل.. البرلمان يوافق على قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية نهائيًا

بعد موافقة البرلمان النهائية.. ننشر النص الكامل لقانون المحاكم الاقتصادية

عاجل.. البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون المحال العامة

"الوزراء" يوافق على قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجاري

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:36 م

عاجل.. تعثر انتقال الصفقة الذهبية للأهلي

عاجل.. موعد انضمام سيرينو للأهلي

12:30 م

موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

03:00 م

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

12:23 ص

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض