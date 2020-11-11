ممدوح عيد: أروابارينا قادر على تحقيق أهداف بيراميدز

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:08 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعرب المهندس ممدوح عبد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز عن سعادته بنجاحه في ضم الأرجنتيني رودولفو اروابارينا كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مشددا على أن المدرب الجديد قادر على تحقيق أهداف وطموحات النادي في الموسم الجديد. 

أضاف ممدوح عيد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم المدرب الجديد: "رودولفو يمتلك كل المواصفات التي نحتاجها في الفريق الأول، فالمعروف عنه شخصيته القوية وطريقة لعبه تتناسب معنا، وإنجازاته أيضا فقد فاز ب 8 بطولات في 8 مواسم، وسوف يساعدنا على الفوز بالبطولات في الموسم الجديد".

وأردف المدير التنفيذي قائلا: "أروابارينا عمل في أكثر من نادي مشابه لنا، إنه مدير فني صغير في السن ولكن تاريخه سيكون كبيرا كمدرب وبيراميدز سيكون من أهم المحطات في تاريخ رودولفو".

 وعاد ليقول: "هدفنا في بيراميدز دائما الاستقرار وبناء المستقبل لذلك تعاقدنا مع رودلوفو لمدة موسمين، لأن هدفنا الاستقرار ونحن مقتنعون به، وقد يمتلك العقد إلى أكثر من موسمين، ونحاول التركيز على المدى الطويل وتوفير عامل الأمان له خلال عمله مع النادي"



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