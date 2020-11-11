مباريات قوية لطنطا في الدور الاول بالقسم الثاني

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:09 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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أسفرت قرعة دوري الممتاز "ب" التي أجريت اليوم الأربعاء بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم عن مواجهات قوية لفريق طنطا، أحد اندية المجموعة الثانية.

وأقيمت القرعة بحضور ممثلى الأندية وعددها 48 فريقاً مقسمة على ثلاث مجموعات بواقع 16 فريق بكل مجموعة.

وينافس فريق طنطا ضمن فرق مجموعة القاهرة والتى تضم انديه ( القاهرة و مدن القناة و الغربية و المنوفية).

مباريات فريق طنطا بالدور الأول 

الجولة الأولى : الزرقا × طنطا
الجولة الثانية : طنطا × الترسانة
الجولة الثالثة : سرس الليان × طنطا
الجولة الرابعة : طنطا × بتروجت
الجولة الخامسة : النصر × طنطا
الجولة السادسة : طنطا × المريخ
الجولة السابعة : القناة × طنطا
الجولة الثامنة : طنطا × منتخب السويس
الجولة التاسعة : بورتو السويس × طنطا
الجولة العاشرة : طنطا × زد
الجولة الحادية عشر : النجوم × طنطا
الجولة الثانية عشر : طنطا × الداخلية
الجولة الثالثة عشر : كوكاكولا × طنطا
الجولة الرابعة عشر : جمهورية شبين × طنطا
الجولة الخامسة عشر : طنطا × السكة الحديد


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