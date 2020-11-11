تفاصيل عقد مدرب بيراميدز الجديد

كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز، تفاصيل التعاقد مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مؤكدا أن التعاقد جاء سريعا وبسهولة شديدة واحترافية كبيرة.





وقال عمرو بسيوني خلال مؤتمر تقديم أروابارينا: "عقد بيراميدز مع أروابارينا ممتد لمدة موسمين، لقد وضعنا بعض الشروط عند اختيار المدرب الجديد، وكان رودولفو هو اختيارنا الأول منذ البداية، رغم ارتباط اسمنا بعدد من المدربين طوال الفترة الماضية"





وأردف بسيوني قائلا: "المدير الفني الأرجنتين يمتلك سيرة ذاتية كبيرة، وحصد بطولات مع كل الأندية التي تولى تدريبها، كما أن قوة شخصيته ستساعد بيراميدز للسيطرة على النجوم الموجودين في الفريق، رودولفو يحب التقرب من لاعبيه لتوليد دوافع جديدة لديهم، وسيكون إضافة قوية للدوري المصري وبيراميدز".





وأكد أن المفاوضات كانت عبارة عن مجموعة من الاجتماعات عبر تقنية zoom في خلال 72 ساعة كانت كل الامور منتهية، لم تستغرق وقت طويل للتوصل إلى اتفاق حول مشروعنا والتوافق مع المدرب الجديد وممثليه.