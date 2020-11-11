أول تعليق من مدرب بيراميدز الجديد

عبر الأرجنتيني رودولفو أروابارينا المدير الفني الجديد لنادي بيراميدز، عن سعادته بتولي تدريب الفريق وموجها الشكر للإدارة على ثقتها في قدراته والتفاوض كان سريعا، وخلال جلساته السريعة مع الإدارة وصل إلى اتفاق أسعده حول مشروع النادي وطموحاته وأهدافه، وسيحاول بذل كل الجهد لتحقيق الأهداف الموضوعة، ولا يحب الحديث الكثير وفقط يحتاج لبذل المجهود داخل الملعب، وهناك مباريات وموسم صعب والدوري المصري قوي للغاية وصعب ونتمنى الظهور بشكل مميز في الدوري.





أضاف المدرب في مؤتمر تقديمه مديرا فنيا لبيراميدز، بأنه يجب العمل بشكل جدي في المرحلة المقبلة، وعدم الالتفات للأحاديث وأن يكون التركيز على العمل فقط والاجتهاد من جانب اللاعبين، والاجتماعات كان أكثرها فنيا بعيدا عن الأمور الإدارية.





المدرب أكد أن الدوري المصري دوري مهم جدا في المنطقة العربية وصاحب تاريخ طويل، وبالتالي هناك فريقين يلعبان على نهائي دوري الأبطال وبيراميدز الذي لعب نهائي الكونفدرالية، وبه عدد رائع من النجوم، وفخور جدا بمشروع بيراميدز وأهدافه المطلوبة وكانت سببا رئيسيا في التعاقد مع النادي.





شدد على أن مشروع بيراميدز طموح للغاية، ومغري لأي مدرب والنادي يسعى لكتابة التاريخ وحصد البطولات، والمسئولين أظهروا له مدى الأهمية والجدية في التفاوض معه، وكان سعيدا في الجلسات بالخطط الموضوعة، والتي جعلته متحمسا لتولي تدريب الفريق الساعي للمنافسة على جميع البطولات.





شدد على أن جميع الدوريات في العالم بها إيجابيات وسلبيات وكان لاعبا جيدا في صفوف فياريال، ويحتاج لبعض الوقت للتعرف على اللاعبين عن قرب وهو ما سيتوافر من خلال الاتصال اليومي بهم، وهم لاعبين على أعلى مستوى ويتمنى تحقيق شيء إيجابي.





المدرب أوضح أنه ألقى نظرة على اللاعبين ووجد نوعية جيدة للغاية، والتفاوض والتوقيع كان سريعا للغاية مع مسئولي بيراميدز، وسيتواجد معه ٤ مساعدين في الجهاز المعاون بجانب محمود فتح الله وعمرو مختار.











