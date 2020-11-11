5000 شاب تقدموا للاشتراك في مبادرة "كن سفيرًا" حتى الآن

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:03 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ان هناك اقبال كبير من الشباب علي المشاركة في مبادرة (كن سفيرا ) حيث بلغ اجمالي المتقدمين حتي الان ٥٠٠٠ الاف شاب ويستمر  تلقي طلبات الإلتحاق بالمبادرة التي أطلقتها الوزارة والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة حتي يوم ١٤ من نوفمبر الجاري، وحثت الوزارة الشباب على سرعة التقدم للمشاركة في المبادرة قبل انتهاء موعد التقديم.

وأوضحت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مبادرة سفراء التنمية هي مبادرة بناء قدرات تهدف إلي التعريف بمفهوم التنمية المستدامة الشاملة والعادلة، لتأهيل الشباب لتطبيق أسس التنمية الشاملة والمتكاملة في مختلف الأنشطة والمجالات الإنتاجية والخدمية بهدف تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
 
وأشارت السعيد إلى أن عدد المتقدمين للإلتحاق بالمبادرة حتى الآن يبلغ نحو 5000 شاب، لافتة إلى أن مبادرة سفراء التنمية ستبدأ بتدريب شباب الجامعات والخرجين والكشافة ، حيث سيتم اختيار نحو 500 شاب وفتاة كمرحلة أولى للحصول علي برنامج تدريب المدربين بشكل مجاني سوف يًمنح كل متدرب شهادة معتمدة من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة حتى يكونوا سفراء للتنمية المستدامة في مجتمعاتهم.

ومن جانبها أوضحت د.شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن لجنة التقييم تتشكل من بعض الوزارات المعنية وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين لتقييم طلبات الترشح، مؤكده أن عملية التقييم  تستند بالأساس على جودة طلب الترشح وما به من خبرات سابقة للملتحق أو ما يتمتع به من مهارات، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، والنوع الاجتماعي، ونسبة لذوى القدرات الخاصة.

ولفتت شريف إلى أن البرنامج التدريبي المقدم خلال المبادرة سيتضمن التدريب علي عددٍ من المحاور تتضمن التعريف بمفهوم التنمية المستدامة، وأنماط التنمية، وخلفية عن تطور الفكر البيئي في العصر الحديث، والأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والاقتصاد الأخضر كآليات لتحقيق التنمية المستدامة، والمحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والمرتكزات الأساسية لتحقيقها، فضلًا عن أولويات التنمية المستدامة في مصر وعلاقتها بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتحديات والفرص المتاحة، والسياسات التمكينية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتتضمن شروط التقديم للإلتحاق بالمبادرة: أن يتراوح سن المتقدم بين 18 وحتى 35 سنة، أن يكون طالبًا في إحدى الجامعات المصرية (الحكومية أو الخاصة)، أو خريج يتعلق مجال عمله بالتنمية المستدامة، ومن المفضل أن تكون لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها، كما يفضل من شاركوا في أنشطة طلابية بالجامعة، على أن تكون الأولوية لأصحاب التقدير، جيد فما فوق، وأن يتمتع بمستوى مقبول في عدة مهارات مثل: القدرة على التحدث أمام جمهور، والبحث والتفكير النقدي، وتكوين شبكة علاقات، والتواصل الجيد مع الزملاء، والعمل ضمن فريق، فضلًا عن التمتع بسمات قيادية، ويفضل الإلمام بأحد اللغات الأجنبية.والتقديم متاح لكل محافظات الجمهورية .

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