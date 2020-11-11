10 معلومات لا تفوتك عن "أروابارينا" مدرب بيراميدز الجديد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:05 م
أروابارينا
أروابارينا
علاء خليف
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أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد بشكل رسمي مع الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ليتولي القيادة الفنية للفريق السماوي خلال المرحلة القادمة، خلفًا للمدرب الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني السابق للفريق والذي رحل بعد خسارة لقب بطولة الكونفيدرالية الإفريقية أمام نادي نهضة بركان المغربي.
وتعاقد نادي بيراميدز مع المدرب الأرجنتيني لمدة موسمين وحتى عام ٢٠٢٢ يتولى خلالهما الإدارة الفنية للنادي الذي سينافس على بطولات الدوري والكأس وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن المدرب الأرجنتيني "أروابارينا" مدرب بيراميدز الجديد:-

- رودلفو أروابارينا من مواليد 20 يوليو لعام 1975 بمدينة "بيونس ايرس" الأرجنتينية، لاعب أرجنتيني سابق كان يلعب في مركز خط الدفاع وتحديدًا (الظهير الأيسر).

- يحمل مدرب بيراميدز الجديد الجنسيتين الأرجنتينية والإسبانية.

- لعب "أروابارينا" خلال مشواره الكروي ضمن صفوف العديد من الأندية أبرزهم، بوكا جونيورز، وروزاريو سنترال، وتيجري بالأرجنتين، وفياريال الإسباني، وأيك أثينا اليوناني، ويونفيرسيداد كاتوليكا التشيلي.

- خاض أكثر من 381 مباراة خلال مشواره مع الأندية التي لعب لها، وسجل 16 هدفًا، وصنع هدفين، وتوج بلقب بطولة الدوري الأرجنتيني مرتين وكأس ليبرتادوريس مع بوكا جونيورز، ولقب الدوري التشيلي.

- بدأ "أروابارينا" مشواره التدريبي بعد اعتزال كرة القدم مباشرة عام 2011 مع فريق تيجري الأرجنتيني، واستمر معه عامين، وانتقل بعدها لتدريب ناسيونال مونتيفيديو الأوروجواياني، ثم تولي تدريب بوكا جونيورز لمدة عامين حتي 2016.

- خاض 3 تجارب تدريبية عربية مع أندية الوصل الإماراتي، والريان القطري، وشباب الأهلي دبي.

- أروابارينا لعب 260 مباراة خلال مسيرته التدريبية مع الأندية التي دربها، حقق 134 انتصارا، وتعادل في 58 مباراة، وخسر 68 مباراة، وسجلت أنديته 421 هدفا، واستقبلت شباكه 277 هدفًا.

- يعتمد على الأسلوب الهجومي في اللعب وتعد طريقة 1-3-2-4 هي الطريقة المفضلة للمدرب الأرجنتيني.

- آخر محطة تدريبية لـ"أروابارينا" كانت مع نادي شباب الأهلي دبي، وخاض 33 مباراة مع الفريق، فاز في 21 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر 7 مباريات، سجل فريقه 69 هدفا، واستقبلت شباكه 32 هدفا.

- توج أروابارينا بلقب بطولة الدوري وكأس الأرجنتين مع بوكا جونيورز، كما قاد الريان للفوز بكأس السوبر القطري (كأس الشيخ جاسم)، وحصل مع شباب الأهلي دبي كأس رئيس دولة الإمارات، وكأس الخليج العربي.

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