تعرف على مشوار سوهاج بمجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني

Advertisements

استدل الستار عن قرعة دوري القسم الثاني لموسم 2020/2021 والتي اقيمت مساء اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم عن الثلاث مجموعات، وتقرر بداية منافسات الدوري يوم 25 من شهر نوفمبر الحالي.

ويشارك سوهاج هذا الموسم بالمجموعة الأولى صعيد بدوري القسم الثاني والتي تضم 16 فريقا، وجاء جدول الفريق السوهاجي خلال منافسات الدور الأول كالتالي:.

الجولة الأولى : سوهاج × ديروط

الجولة الثانية: كيما أسوان × سوهاج

الجولة الثالثة: سوهاج × بترول أسيوط

الجولة الرابعة: قنا × سوهاج

الجولة الخامسة: تليفونات بني سويف × سوهاج

الجولة السادسة: سوهاج × الألومنيوم

الجولة السابعة: الشرقية للدخان × سوهاج

الجولة الثامنة: سوهاج × مركز شباب سمسطا

الجولة التاسعة: شبان قنا × سوهاج

الجولة العاشرة: سوهاج × المنيا

الجولة الحادية عشر: أسمنت أسيوط × سوهاج

الجولة الثانية عشر: سوهاج طهطا

الجولة الثالثة عشر: بني سويف × سوهاج

الجولة الرابعة عشر: سوهاج × الفيوم

الجولة الخامسة عشر: الإعلاميين × سوهاج

ويذكر أن سوهاج انهى الموسم الماضي محتلا المركز الثامن من جدول ترتيب مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني

