الغيابات تحاصر المُنتخب البرازيلي

خاض المنتخب البرازيلي مساء يوم أمس الثلاثاء مران جديد إستعدادا لمواجهة منتخب فنزويلا يوم الجمعة القادم لحساب مباريات الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022 وسط غيابات عديدة.









وشارك في المران خمسة لاعبين فقط من القائمة التي تضم أربعة وعشرين لاعباً في الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان عن الأسماء التي ستعوض نيمار وكوتينيو وكاسيميرو.









وتم إستبعاد نيمار بسبب الإصابة وهو الذي يخضع للعلاج حالياً فيما لم يشارك مع المنتخب البرازيلي كاسيميرو الذي خرج من القائمة بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



