تعرف على صفقات القناة استعدادا للموسم الجديد

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 04:00 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
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يواصل نادي القناة بقيادة تامر مصطفي المدير الفني تدعيم صفوفه استعداد للموسم القادم .

وأبرم القناة عدت صفقات حيث تم التعاقد مع محمود ربيع القط لاعب بتروجت والنصر السابق، وثلاثي منتخب السويس عبد الغفار عبوده وحسن الشازلي ومحمود عقل ، بجانب ضم اللاعب عبد العزيز الشاعر قادما من صفوف الداخلية.

من ناحية أخري فاز القناة فاز علي فريق ابو شحاته بخمسة أهداف وديا ويدخل الفريق معسكر مغلق في القاهرة يوم السبت حتي الخميس يخوض خلاله اربع مباريات ودية .



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